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Защитник «Челси» Кулибали: «Мы хотим помочь тренеру и заставить его гордиться нами»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался о проблемах в команде после поражения от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Мы знаем, что болельщикам трудно. Постараемся сделать все, чтобы изменить эту ситуацию, и я надеюсь, что болельщики продолжат верить в команду. На тренера и на команду оказывается большое давление, но все поддерживают тренера. Мы хотим помочь ему и заставить его гордиться, сейчас это сложно, но мы собираемся сделать все для этого. Да, у нас много травм, игроков, которые отсутствуют. Сейчас это трудно, но мы должны продолжать работать. Мы не можем оставаться в таком состоянии и ждать, когда они вернутся, чтобы показать что-то еще на поле. Это сложная ситуация, но мы не можем жаловаться, мы просто должны усердно работать и продолжать верить», — приводит слова Кулибали пресс-служба лондонской команды.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков за 18 туров.

ФК Челси
Грэм Поттер
Калиду Кулибали
0
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Поттер — болельщикам «Челси»: «Главное, чтобы мы держались вместе»
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

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