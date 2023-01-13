Защитник «Челси» Кулибали: «Мы хотим помочь тренеру и заставить его гордиться нами»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался о проблемах в команде после поражения от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Мы знаем, что болельщикам трудно. Постараемся сделать все, чтобы изменить эту ситуацию, и я надеюсь, что болельщики продолжат верить в команду. На тренера и на команду оказывается большое давление, но все поддерживают тренера. Мы хотим помочь ему и заставить его гордиться, сейчас это сложно, но мы собираемся сделать все для этого. Да, у нас много травм, игроков, которые отсутствуют. Сейчас это трудно, но мы должны продолжать работать. Мы не можем оставаться в таком состоянии и ждать, когда они вернутся, чтобы показать что-то еще на поле. Это сложная ситуация, но мы не можем жаловаться, мы просто должны усердно работать и продолжать верить», — приводит слова Кулибали пресс-служба лондонской команды.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков за 18 туров.