Поттер — болельщикам «Челси»: «Главное, чтобы мы держались вместе»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о болельщиках лондонской команды после поражения от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Конечно, я могу понять, что фанаты разочарованы тем, что мы проиграли. Это нормально, я подошел и похлопал им, потому что ценю их поддержку. Это нелегко. Мы страдаем, они страдают, поэтому мы сочувствуем им и чувствуем их разочарование. Думаю, что важно, чтобы мы держались вместе и старались пережить этот трудный период, потому что это действительно сложный период», — приводит слова Поттера пресс-служба «Челси».

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков за 18 туров.