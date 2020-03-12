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Источник: В Англии матчи будут проходить при пустых трибунах из-за коронавируса

09:21
В Англии будут играть без зрителей. Фото ФК "Ливерпуль".
В Англии будут играть без зрителей. Фото ФК "Ливерпуль".
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Правительство Великобритании приняло решение, что футбольные матчи в Англии должны проходить при пустых трибунах из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает The Times.

Сообщается, что официально об этом могут объявить уже сегодня. Эти меры будут распространяться как на английскую премьер-лигу, так и на матчи низших дивизионах. При этом обладатели сезонных абонементов получат возможность смотреть оставшиеся матчи сезона дома бесплатно.

Ранее из-за коронавируса приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи в Испании, Франции, Германии, Украине, Польше, Грузии, Румынии и других странах.

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