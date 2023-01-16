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Сегодня, 18:19

Источник: «Челси» готов заплатить за полузащитника «Брайтона» 73 миллиона евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» готов заплатить за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо 73 миллиона евро, утверждает CBS Sports.

Однако «Брайтон» начнет переговоры в январе, если лондонцы предложат 85 миллионов.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник в составе «Брайтона» провел 15 матчей, в которых забил один гол. Контракт Кайседо с «чайками» действует до лета 2025 года.

Претендентами на Кайседо также называются «Ливерпуль» и «Ньюкасл», чей спортивный директор Дэн Эшуорт и приглашал полузащитника в «Брайтон» два года назад.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Челси
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2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
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 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
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 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
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Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
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Брентфорд

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Манчестер Сити

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