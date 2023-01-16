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Сегодня, 18:58

Невилл заявил, что восхищен работой Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил работу главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Я очарован работой, проделанной тен Хагом. Если бы четыре месяца назад мне сказали, что «Манчестер Юнайтед» будет в таком положении, я бы ответил, что это невозможно. Я бы сказал, что они окажутся в середине таблицы, учитывая то, как они выглядели. Вспоминая прошлый сезон и начало этого, я думал, что они далеки от нынешнего положения. Думал, что они переплатили за Антони и Каземиро. Это выглядело как обычная паника в «Манчестер Юнайтед». Мы не должны заглядывать слишком далеко, но тренер проделал большую работу не только на поле, но и с игроками - он их объединил и привил дух», - приводит Sky Sports Невилла.

На данный момент «МЮ» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков.  

 

 

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12788009/gary-neville-mesmerised-by-job-erik-ten-hag-is-doing-at-manchester-united-as-derby-win-makes-it-five-straight-league-victories
Гари Невилл
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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