Невилл заявил, что восхищен работой Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил работу главного тренера команды Эрика тен Хага.

«Я очарован работой, проделанной тен Хагом. Если бы четыре месяца назад мне сказали, что «Манчестер Юнайтед» будет в таком положении, я бы ответил, что это невозможно. Я бы сказал, что они окажутся в середине таблицы, учитывая то, как они выглядели. Вспоминая прошлый сезон и начало этого, я думал, что они далеки от нынешнего положения. Думал, что они переплатили за Антони и Каземиро. Это выглядело как обычная паника в «Манчестер Юнайтед». Мы не должны заглядывать слишком далеко, но тренер проделал большую работу не только на поле, но и с игроками - он их объединил и привил дух», - приводит Sky Sports Невилла.

На данный момент «МЮ» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков.