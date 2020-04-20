Игроки и тренерский штаб «Арсенала» согласились понизить зарплату на 12,5 процента
20:10
«Арсенал» достиг договоренности с футболистами и тренерским штабом первой команды о снижении годовой зарпаты, сообщается на официальном сайте клуба из Лондона.
Сокращение зарплаты рассчитано на 12,5 процента и вступит в силу в апреле. В случае успешного выступления в следующем сезоне, клуб погасит разность в суммах.
Понижение зарплаты поможет покрыть некоторые финансовые риски в связи с паузой в чемпионате из-за пандемии коронавируса.
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