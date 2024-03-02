Хойлунда признали лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в феврале

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд признан лучшим игроком команды в феврале.

21-летнего датчанина выбрали по итогам опроса болельщиков манкунианцев. Также на награду претендовали Кобби Майну и Диогу Далот.

В феврале Хойлунд провел чтерые матча за команду, в которых забил пять мячей. Всего на его счету 13 мячей и 2 голевые передачи в 30 играх за «МЮ». Он впервые стал игроком месяца в «Манчестер Юнайтед».