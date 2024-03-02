Гакпо рассказал, что мог перейти в «МЮ» вместо «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед» перед подписанием контракта с мерсисайдцами.

«МЮ» вел переговоры о моем переходе еще до «Ливерпуля». Я говорил с Эриком тен Хагом, но в конце концом «Ливерпуль» включился и для меня это было лучшее решение», — сказал Гакпо в интервью журналистке Sky Sports Мелиссе Редди.

Гакпо перешел в «Ливерпуль» из ПСВ в январе 2023 года за 42 миллиона евро. В этом сезоне 24-летний нидерландец провел за клуб 37 матчей, забил 11 голов и отдал 5 голевых пасов.