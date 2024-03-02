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2 марта, 19:58

«Ливерпуль» в концовке вырвал победу над «Ноттингем Форест» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль».
Фото Reuters

«Ливерпуль» на выезде победил «Ноттингем Форест» в матче 27-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 90+9-й минуте забил Дарвин Нуньес.

«Ливерпуль» (63 очка) продолжает лидировать в АПЛ. 3 марта «Манчестер Сити» (59), занимающий второе место, на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

«Ноттингем Форест» (24) идет 17-м в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
02 мар, 18:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
0:1
Ливерпуль

В параллельных матчах «Тоттенхэм» дома одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (3:1), а «Фулхэм» на своем поле разгромил «Брайтон» (3:0).

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
02 мар, 18:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
3:1
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига. 27-й тур
02 мар, 18:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
3:0
Брайтон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
9
24
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 27 19 6 2 64-25 63
2
 Ман. Сити 27 19 5 3 62-27 62
3
 Арсенал 27 19 4 4 68-23 61
4
 Астон Вилла 27 17 4 6 59-37 55
5
 Тоттенхэм 26 15 5 6 55-39 50
6
 МЮ 27 14 2 11 37-39 44
7
 Вест Хэм 27 12 6 9 43-47 42
8
 Ньюкасл 27 12 4 11 57-45 40
9
 Брайтон 27 10 9 8 49-44 39
10
 Вулверхэмптон 27 11 5 11 40-43 38
11
 Челси 26 10 6 10 44-43 36
12
 Фулхэм 27 10 5 12 39-42 35
13
 Борнмут 26 8 7 11 35-47 31
14
 Кр. Пэлас 27 7 7 13 32-47 28
15
 Брентфорд 27 7 5 15 39-50 26
16
 Эвертон 27 8 7 12 29-37 25
17
 Нот. Форест 27 6 6 15 34-49 24
18
 Лутон Таун 26 5 5 16 37-54 20
19
 Бернли 27 3 4 20 25-60 13
20
 Шеффилд Юн. 27 3 4 20 22-72 13
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38 тур
9.03 15:30
МЮ – Эвертон
 - : -
9.03 18:00
Борнмут – Шеффилд Юн.
 - : -
9.03 18:00
Кр. Пэлас – Лутон Таун
 - : -
9.03 18:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
9.03 20:30
Арсенал – Брентфорд
 - : -
10.03 16:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.03 17:00
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
10.03 17:00
Вест Хэм – Бернли
 - : -
10.03 18:45
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
11.03 23:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 18 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 24 1 7
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