«Ливерпуль» в концовке вырвал победу над «Ноттингем Форест» в АПЛ
«Ливерпуль» на выезде победил «Ноттингем Форест» в матче 27-го тура АПЛ — 1:0.
Единственный гол на 90+9-й минуте забил Дарвин Нуньес.
«Ливерпуль» (63 очка) продолжает лидировать в АПЛ. 3 марта «Манчестер Сити» (59), занимающий второе место, на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».
«Ноттингем Форест» (24) идет 17-м в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Тоттенхэм» дома одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (3:1), а «Фулхэм» на своем поле разгромил «Брайтон» (3:0).
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|64-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|5
|3
|62-27
|62
|
3
|Арсенал
|27
|19
|4
|4
|68-23
|61
|
4
|Астон Вилла
|27
|17
|4
|6
|59-37
|55
|
5
|Тоттенхэм
|26
|15
|5
|6
|55-39
|50
|
6
|МЮ
|27
|14
|2
|11
|37-39
|44
|
7
|Вест Хэм
|27
|12
|6
|9
|43-47
|42
|
8
|Ньюкасл
|27
|12
|4
|11
|57-45
|40
|
9
|Брайтон
|27
|10
|9
|8
|49-44
|39
|
10
|Вулверхэмптон
|27
|11
|5
|11
|40-43
|38
|
11
|Челси
|26
|10
|6
|10
|44-43
|36
|
12
|Фулхэм
|27
|10
|5
|12
|39-42
|35
|
13
|Борнмут
|26
|8
|7
|11
|35-47
|31
|
14
|Кр. Пэлас
|27
|7
|7
|13
|32-47
|28
|
15
|Брентфорд
|27
|7
|5
|15
|39-50
|26
|
16
|Эвертон
|27
|8
|7
|12
|29-37
|25
|
17
|Нот. Форест
|27
|6
|6
|15
|34-49
|24
|
18
|Лутон Таун
|26
|5
|5
|16
|37-54
|20
|
19
|Бернли
|27
|3
|4
|20
|25-60
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|27
|3
|4
|20
|22-72
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.03
|15:30
|
МЮ – Эвертон
|- : -
|9.03
|18:00
|
Борнмут – Шеффилд Юн.
|- : -
|9.03
|18:00
|
Кр. Пэлас – Лутон Таун
|- : -
|9.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|9.03
|20:30
|
Арсенал – Брентфорд
|- : -
|10.03
|16:00
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|- : -
|10.03
|17:00
|
Брайтон – Нот. Форест
|- : -
|10.03
|17:00
|
Вест Хэм – Бернли
|- : -
|10.03
|18:45
|
Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|11.03
|23:00
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|18
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|24
|1
|7
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