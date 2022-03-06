Хазенхюттль является кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски главного тренера, которого назначит по окончании сезона. Один из кандидатов — Ральф Хазенхюттль из «Саутгемптона», сообщает Daily Mirror.

Другие варианты для «МЮ», как сообщалось ранее, — Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ».

54-летний Ральф Хазенхюттль начал тренерскую карьеру в 2004 году. Он работал с «Унтерхахингом», «Ааленом», «Ингольштадтом», «Лейпциом», а с 2018 года возглавляет «Саутгемптон».

Ранее специалист объявил о решении завершить карьеру по истечению срока контракта со «святыми», который рассчитан до июня 2024 года.