Роналду пропустит матч против «Манчестер Сити» из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит матч 28-го тура АПЛ против «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

По информации источника, 37-летний пропустит встречу из-за травмы.

Отмечается, что в заявке манкунианцев на предстоящую игру также не будет и нападающего Эдинсона Кавани.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 6 марта. Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

После 27 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 66 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Манчестер Юнайтед» с 47 баллами занимает четвертое место.