Хазенхюттль завершит тренерскую карьеру после работы в «Саутгемптоне»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль объявил о решении завершить карьеру по истечению срока контракта, который рассчитан до июня 2024 года.

«Я всегда хотел доказать себе, что вполне могу работать в клубе в течение длительного периода времени. Надеюсь, в «Саутгемптоне» я продержусь пять с половиной лет — это долгий срок в современном футболе. А потом, наверное, все.

Сказать «нет» футболу — это сказать «да» личной жизни, и я хочу этого. Это надежный план, и я надеюсь, что у меня хватит сил его осуществить. Я хочу навести полный порядок в «Саутгемптоне» к 2024 году, но на этом все», — приводит слова специалиста Kicker.

54-летний Ральф Хазенхюттль начал тренерскую карьеру в 2004 году. Он работал с «Унтерхахингом», «Ааленом», «Ингольштадтом», «Лейпциом», а с 2018 года возглавляет «Саутгемптон».