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Сегодня, 20:29

Хазенхюттль завершит тренерскую карьеру после работы в «Саутгемптоне»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль объявил о решении завершить карьеру по истечению срока контракта, который рассчитан до июня 2024 года.

«Я всегда хотел доказать себе, что вполне могу работать в клубе в течение длительного периода времени. Надеюсь, в «Саутгемптоне» я продержусь пять с половиной лет — это долгий срок в современном футболе. А потом, наверное, все.

Сказать «нет» футболу — это сказать «да» личной жизни, и я хочу этого. Это надежный план, и я надеюсь, что у меня хватит сил его осуществить. Я хочу навести полный порядок в «Саутгемптоне» к 2024 году, но на этом все», — приводит слова специалиста Kicker.

54-летний Ральф Хазенхюттль начал тренерскую карьеру в 2004 году. Он работал с «Унтерхахингом», «Ааленом», «Ингольштадтом», «Лейпциом», а с 2018 года возглавляет «Саутгемптон».

ФК Саутгемптон
Ральф Хазенхюттль
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 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
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38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

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Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
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