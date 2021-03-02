Хазенхюттль прокомментировал поражение «Саутгемптона» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:1).

«Неудачный старт — гол, длинный мяч, мы плохо от него защищаемся. Мы видели такой же гол против «Ливерпуля», странно, что мы не смогли его отразить. Последние два гола, которые мы забили, были на счету Минамино, а его сегодня не было. Мы должны работать, чтобы удача вернулась к нам. Когда вы не выигрываете, вы оказываетесь под давлением. Наличие 30 очков показывает, как много мы сделали в этом сезоне», — приводит слова Хазенхюттля Sky Sports.

После этого матча «Эвертон» с 43 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Саутгемптон» с 30 очками — на 14-й строчке.