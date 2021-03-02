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«Эвертон» набрал наибольшее количество очков за 25 матчей АПЛ с сезона-2013/14

01:35
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«Эвертон» в матче 26-го тура чемпионата Англии обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0.

«Ириски» набрали 43 очка за 25 матчей — это лучший показатель команды с сезона-2014/15 (45 очков), когда мерсисайдцы финишировали пятыми в АПЛ.

После этого матча «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице, «Саутгемптон» с 30 очками — на 14-й строчке.

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