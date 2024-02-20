Хаверц оценил свою игру за «Арсенал»

Хавбек «Арсенала» Кай Хаверц поделился мнением по поводу своей игры за лондонцев.

«Позиция, на которой я играю, меня полностью устраивает. Мне здесь комфортно. Я не из тех, кто может играть только на одной позиции. Я люблю переключаться, быть гибким. Думаю, это моя сильная сторона. Буду выкладываться по максимуму, где бы я ни находился», — цитирует игрока afcstuff.

В этом сезоне 24-летний немец провел 24 игры в АПЛ, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

«Арсенал» после 25 туров АПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 55 очков.