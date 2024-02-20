«Челси» хочет подписать Кейна летом
Ближайшим летом «Челси» намерен приобрести форварда «Баварии» Гарри Кейна, сообщает Football.London.
По информации источника, шансы на уход английского форварда из мюнхенского клуба повысятся, если команда не сможет завоевать ни одного трофея.
Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе 2023 года за 95 миллионов евро. В составе мюнхенцев англичанин провел 30 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 8 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 110 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|59-24
|57
|
2
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58-22
|55
|
3
|Ман. Сити
|24
|16
|5
|3
|57-26
|53
|
4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52-33
|49
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|25
|14
|2
|9
|35-34
|44
|
7
|Брайтон
|25
|10
|8
|7
|48-40
|38
|
8
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53-41
|37
|
9
|Вест Хэм
|25
|10
|6
|9
|36-44
|36
|
10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39-40
|35
|
12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34-41
|29
|
13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33-46
|28
|
14
|Брентфорд
|24
|7
|4
|13
|35-43
|25
|
15
|Кр. Пэлас
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
16
|Нот. Форест
|25
|6
|6
|13
|32-44
|24
|
17
|Эвертон
|25
|8
|6
|11
|27-33
|20
|
18
|Лутон Таун
|24
|5
|5
|14
|34-47
|20
|
19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25-55
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|25
|3
|4
|18
|22-65
|13
|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|1 : 1
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|2 : 0
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|0 : 2
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|1 : 0
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|2 : 3
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|2 : 1
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|1 : 1
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|2 : 1
|20.02
|22:30
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|14
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|21
|1
|7