«Челси» хочет подписать Кейна летом

Ближайшим летом «Челси» намерен приобрести форварда «Баварии» Гарри Кейна, сообщает Football.London.

По информации источника, шансы на уход английского форварда из мюнхенского клуба повысятся, если команда не сможет завоевать ни одного трофея.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе 2023 года за 95 миллионов евро. В составе мюнхенцев англичанин провел 30 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 8 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 110 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до конца июня 2027 года.