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Сегодня, 11:55

«Челси» хочет подписать Кейна летом

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Гарри Кейн.
Фото Reuters

Ближайшим летом «Челси» намерен приобрести форварда «Баварии» Гарри Кейна, сообщает Football.London.

По информации источника, шансы на уход английского форварда из мюнхенского клуба повысятся, если команда не сможет завоевать ни одного трофея.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе 2023 года за 95 миллионов евро. В составе мюнхенцев англичанин провел 30 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 8 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 110 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Челси
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 25 17 6 2 59-24 57
2
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
3
 Ман. Сити 24 16 5 3 57-26 53
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 25 14 2 9 35-34 44
7
 Брайтон 25 10 8 7 48-40 38
8
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 24 7 4 13 35-43 25
15
 Кр. Пэлас 25 6 7 12 28-44 25
16
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
17
 Эвертон 25 8 6 11 27-33 20
18
 Лутон Таун 24 5 5 14 34-47 20
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
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21.12 23:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
22.12 23:00
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
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23.12 15:30
Вест Хэм – МЮ
 2 : 0
23.12 18:00
Фулхэм – Бернли
 0 : 2
23.12 18:00
Лутон Таун – Ньюкасл
 1 : 0
23.12 18:00
Нот. Форест – Борнмут
 2 : 3
23.12 18:00
Тоттенхэм – Эвертон
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Ливерпуль – Арсенал
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24.12 16:00
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