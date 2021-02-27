Гюндоган рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед».
«У нас были переговоры где-то за два-три года до того, как я оказался в «Сити». Из «Боруссии» в «МЮ» как раз уехал Синдзи Кагава, мне сказали, что я тоже привлек внимание. «Боруссия» не хотела продавать меня, плюс у меня был долгосрочный контракт, поэтому переход так и не произошел», — цитирует Goal Гюндогана.
Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» из «Боруссии» летом 2016 года за 27 миллионов евро. Вместе с «горожанами» немец дважды стал чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок английской лиги и по одному разу побеждал в Кубке и Суперкубке Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-gb/news/gundogan-reveals-how-he-caught-man-utds-eye-before-city-move/8ie3lgg3627m1mj8nozru2hrq
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