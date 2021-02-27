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Гюндоган рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

11:35
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

«У нас были переговоры где-то за два-три года до того, как я оказался в «Сити». Из «Боруссии» в «МЮ» как раз уехал Синдзи Кагава, мне сказали, что я тоже привлек внимание. «Боруссия» не хотела продавать меня, плюс у меня был долгосрочный контракт, поэтому переход так и не произошел», — цитирует Goal Гюндогана.

Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» из «Боруссии» летом 2016 года за 27 миллионов евро. Вместе с «горожанами» немец дважды стал чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок английской лиги и по одному разу побеждал в Кубке и Суперкубке Англии.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-gb/news/gundogan-reveals-how-he-caught-man-utds-eye-before-city-move/8ie3lgg3627m1mj8nozru2hrq

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