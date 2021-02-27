Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

«У нас были переговоры где-то за два-три года до того, как я оказался в «Сити». Из «Боруссии» в «МЮ» как раз уехал Синдзи Кагава, мне сказали, что я тоже привлек внимание. «Боруссия» не хотела продавать меня, плюс у меня был долгосрочный контракт, поэтому переход так и не произошел», — цитирует Goal Гюндогана.

Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» из «Боруссии» летом 2016 года за 27 миллионов евро. Вместе с «горожанами» немец дважды стал чемпионом Англии, трижды выиграл Кубок английской лиги и по одному разу побеждал в Кубке и Суперкубке Англии.