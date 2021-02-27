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«Арсенал» может отпустить Бельерина летом

10:58
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«Арсенал» может отпустить защитника Эктора Бельерина в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации источника, 25-летний испанец хотел уйти из клуба еще прошлым летом, но главный тренер «канониров» Микель Артета убедил футболиста остаться на еще один сезон. Сообщается, что игрок недоволен положением команды и сохраняет желание уйти. В защитнике заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона».

В сезоне-2020/21 Бельерин провел 28 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4323908/bellerin-could-leave-arsenal-cavani-has-2m-release-clause-psg-target-free-agents

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