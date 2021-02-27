«Арсенал» может отпустить Бельерина летом
«Арсенал» может отпустить защитника Эктора Бельерина в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.
По информации источника, 25-летний испанец хотел уйти из клуба еще прошлым летом, но главный тренер «канониров» Микель Артета убедил футболиста остаться на еще один сезон. Сообщается, что игрок недоволен положением команды и сохраняет желание уйти. В защитнике заинтересованы «ПСЖ» и «Барселона».
В сезоне-2020/21 Бельерин провел 28 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4323908/bellerin-could-leave-arsenal-cavani-has-2m-release-clause-psg-target-free-agents
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