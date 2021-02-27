Тренер «Бернли» пошутил, что готов продать Поупа «Тоттенхэму» за пинту пива
Главный тренер «Бернли» Шон Дайч в шуточной манере отреагировал на слухи о переходе вратаря команды Ника Поупа в «Тоттенхэм».
«Говорят, что «Тоттенхэм» готов сделать крупное предложение по Поупу? Откуда вы знаете, что предложение крупное? Если бы они предложили мне пинту пива и упаковку чипсов в пабе, то все могло бы сложиться интересно... Возможно, я бы даже мог принять такое предложение», — цитирует Goal Дайча.
24 февраля сообщалось, что Поуп может заменить Юго Ллориса в «Тоттенхэме» летом 2021 года.
В сезоне-2020/21 Поуп провел 25 матчей за «Бернли» и пропустил 26 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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