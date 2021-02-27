Тренер «Бернли» пошутил, что готов продать Поупа «Тоттенхэму» за пинту пива

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч в шуточной манере отреагировал на слухи о переходе вратаря команды Ника Поупа в «Тоттенхэм».

«Говорят, что «Тоттенхэм» готов сделать крупное предложение по Поупу? Откуда вы знаете, что предложение крупное? Если бы они предложили мне пинту пива и упаковку чипсов в пабе, то все могло бы сложиться интересно... Возможно, я бы даже мог принять такое предложение», — цитирует Goal Дайча.

24 февраля сообщалось, что Поуп может заменить Юго Ллориса в «Тоттенхэме» летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Поуп провел 25 матчей за «Бернли» и пропустил 26 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.