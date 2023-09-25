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Гвардиола заявил, что преувеличил, назвав Нунеса одним из лучших игроков в мире

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что преувеличил, назвав Матеуса Нунеса одним из лучших игроков в мире.

«Может быть, я немного преувеличил. Это не так. Он действительно хороший игрок, но я сказал это после 5:0 [в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 со «Спортингом"]. Тем не менее он исключительный игрок», — приводит Goal слова Гвардиолы.

Нунес играл за «Спортинг» с 2019 по 2022 год. В 2023-м он стал игроком «Манчестер Сити». В этом сезоне 25-летний футболист провел 4 матча в АПЛ и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/man-city-boss-pep-guardiola-backtracks-labelling-matheus-nunes-one-of-the-best-players/blt5621104a1a0b19ca
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
4
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
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Астон Вилла – Брайтон
 - : -
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 - : -
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 - : -
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 - : -
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
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Вулверхэмптон – Ман. Сити
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