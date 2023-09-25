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Пирс Морган — о смене вратаря в «Арсенале»: «Не понимаю, за что Артета так унижает Рамсдейла»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Журналист Пирс Морган, являющийся фанатом «Арсенала», прокомментировал смену голкипера в лондонском клубе.

Основным голкипером «Арсенала» в прошлом сезоне и на старте нынешнего был Аарон Рамсдейл, но в последних матчах место в воротах занял Давид Райя, перешедший в клуб из «Брентфорда» в летнее трансферное окно.

«Мне не нравится ситуация с вратарем. Я не думаю, что это хорошо, и я не знаю, о чем они думают.

Райя совершил один отличный сэйв в матче с «Тоттенхэмом», но он был виноват в первом голе. Я посмотрел на Рамсдейла, он подбадривал его за сэйв, но я не понимаю, почему Аарона подвергают таким унижениям.

Артета должен принять решение о том, кто является номером один, и придерживаться этого. Райя очень хорош, но я не думаю, что это серьезное улучшение по сравнению с Рамсдейлом, который был ключевым игроком в прошлом сезоне», – написал Морган в соцсетях.

В текущем сезоне Рамсдейл провел 5 матчей во всех турнирах, пропустил 5 мячей и один раз отыграл на ноль. В активе Райи 2 пропущенных мяча и 2 игра на ноль за три матча.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
4
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
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 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
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 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
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 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
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