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Сегодня, 07:30

Невилл считает, что в «Арсенале» должно быть два или три опытных игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал ничейный результат матча «Арсенал» — «Тоттенхэм» (2:2).

«Я хочу от нынешнего «Арсенала» хладнокровия, а это сложно, потому что тренер находится на боковой линии и скачет так, что в это невозможно поверить. Я хочу видеть страсть, но в то же время и хладнокровие. В этой команде должны быть два или три опытных игрока, которые скажут: «Ладно, пора включаться. Мы готовы, и доведем дело до конца». Характер срабатывает, когда вы понимаете, что игра в опасности. Райса заменили в перерыве, и это представляло опасность — так должен ли был Жоржиньо остаться практически последним на мяче, когда Сон сравнял счет? Может быть, а может и нет. Конечно, он сам должен был сыграть лучше, но когда вы пропускаете гол через минуту после того, как забили — вот о каком характере я говорю. Они так и не собрались», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Арсенал» с 14 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 30 сентября команда Артеты оправится в гости к «Борнмуту».

Гари Невилл
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
4
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
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23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 0
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 1 : 1
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 2 : 0
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 1 : 3
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 0 : 1
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 2 : 2
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 5
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 4
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 6 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

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