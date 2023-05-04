Гвардиола: «Холанн — уникальный человек, он особенный»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэмом» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ высказался о рекорде нападающего Эрлина Холанна. 22-летний норвежец в этой встрече забил свой 35-й гол в сезоне.«Это невероятно. Сколько важных голов он забил, чтобы выиграть для нас матчи, мы так довольны. Холанн — уникальный человек, он особенный. Он заслужил почетный коридор, потому что это невероятная веха в карьере. В другой день он может побить свой собственный рекорд. Он забьет еще много голов!» — цитирует BBC Гвардиолу.
После игры футболисты и тренеры «Манчестер Сити» устроили форварду коридор почета.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|33
|25
|4
|4
|87-30
|79
|
2
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|
5
|Ливерпуль
|34
|17
|8
|9
|66-42
|59
|
6
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
7
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|33
|10
|9
|14
|31-38
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|
16
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
17
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
18
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.03
|23:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|1 : 2
|18.03
|18:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 0
|18.03
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|1 : 1
|18.03
|18:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|3 : 3
|18.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 4
|18.03
|20:30
|
Челси – Эвертон
|2 : 2
|19.03
|17:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|4 : 1
|3.05
|22:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|1 : 0
|3.05
|22:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 0
|4.05
|22:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|22
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|21
|1
|5
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