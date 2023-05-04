Холанн: «Не могу больше думать об этих всех рекордах, иначе сойду с ума»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн после победы над «Вест Хэмом» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ признался, что знал о своем рекорде. 22-летний норвежец в этой встрече забил свой 35-й гол в сезоне.

«Это особенная ночь и особенный момент. Я очень счастлив и горжусь. Я не знаю, что еще сказать. Конечно, я знал о рекорде, но мы пытались создать голевые моменты, и это было нелегко, потому что соперники хорошо защищались. Я разговаривал с Грилишем перед игрой, и он сказал, что хотел бы сделать голевую передачу, чтобы я забил рекордный гол.

Я не видел раньше такие коридоры почета. Просто было приятно забить гол, как и всегда. Больно было, когда все били меня по спине в этом коридоре. Но я не могу больше думать об этих всех рекордах, иначе сойду с ума. Пойду сейчас домой, поиграю в видеоигры, поем и посплю. Завтра будем думать уже о «Лидсе», — цитирует BBC Холанна.

После игры футболисты и тренеры «Манчестер Сити» устроили форварду коридор почета.