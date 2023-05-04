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Сегодня, 05:53

Гвардиола назвал проблемы в игре «Манчестер Сити» против «Вест Хэма»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (3:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

«Каждая игра тяжелая. День был сегодня такой холодный и ветреный. «Сити» играл неплохо, но общая структура была не очень. Мы не забили в начале, но продолжали гнуть свою линию. Очень доволен тем, что осталось пять игр. Это был один из наших запасных матчей, и мы хорошо ее использовали.

Трудно сломать структуру «Вест Хэма». Мы пробовали разные комбинации слева и справа. Люди продолжали терять мяч и нервничать, а нам пришлось избавляться от этого беспокойства. Сегодня мы немного сбавили, но не сильно, и нам удалось создать несколько моментов. Получили еще три очка, и мы продолжаем», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Сити» набрал 79 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице, опередив «Арсенал» (78 очков и на одну игру больше). «Вест Хэм» идет на 15-й строчке с 34 очками.

 
3&nbsp;мая. Манчестер Сити&nbsp;&mdash; Вест Хэм&nbsp;&mdash; 3:0. Эрлин Холанн. Холанн побил великий рекорд и ведет «Ман Сити» к титулу, Гризманн помог «Атлетико» обойти «Реал», Гайч забил в свои
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Гвардиола: «Холанн — уникальный человек, он особенный»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 4 4 87-30 79
2
 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 32 19 6 7 49-39 63
5
 Ливерпуль 34 17 8 9 66-42 59
6
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
7
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
8
 Брайтон 31 15 7 9 61-40 52
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 33 10 9 14 31-38 39
13
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
14
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
15
 Вест Хэм 34 9 7 18 37-50 34
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
Результаты / календарь
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38 тур
17.03 23:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 1 : 2
18.03 18:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 0
18.03 18:00
Брентфорд – Лестер
 1 : 1
18.03 18:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 3 : 3
18.03 18:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 4
18.03 20:30
Челси – Эвертон
 2 : 2
19.03 17:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 4 : 1
3.05 22:00
Ливерпуль – Фулхэм
 1 : 0
3.05 22:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 0
4.05 22:00
Брайтон – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 25
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 22 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 21 1 5
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