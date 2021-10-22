Гвардиола отреагировал на увольнение Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение Стива Брюса с поста главного тренера «Ньюкасла».

«Стив Брюсе — исключительный джентльмен, — приводит Twitter «Манчестер Сити» слова Гвардиолы. — Он всегда так хорошо заботился обо мне, когда я приехала из Каталонии. Я желаю ему всего наилучшего и хочу, чтобы он вернулся, когда появится такая возможность. Любовь к футболу у него в крови. Надеюсь, я скоро смогу его увидеть».

7 октября инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов. 20 числа клуб объявил об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера команды.

После 8 туров чемпионата Англии «сороки» набрали 3 очка и расположились на 19-м месте в турнирной таблице.