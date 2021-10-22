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Клопп: «Салах и Роналду являются игроками мирового класса»

15:47
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил нападающего команды Мохамеда Салаха и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Почему мы должны их сравнивать? — приводит слова Клоппа Mirror. — Салах и Роналду являются игроками мирового класса. Левая нога Мо, вероятно, лучше. Криштиану немного лучше в воздухе и правой ногой. Оба довольно быстрые и отчаянно стремящиеся забивать мячи».

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел 11 матчей, забил 14 мячей и отдал 4 результативные передачи. В активе 36-летнего Роналду 6 голов в 9 встречах.

24 октября состоится игра 9-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Начало — в 18:30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/jurgen-klopp-details-area-mohamed-25276798?4=

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