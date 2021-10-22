Чемпионат Англии, расписание матчей 9-го тура АПЛ, «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» и другие встречи
11:00
Все матчи 9-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем», «Вест Хэм» против «Тоттенхэма» и другие встречи.
22 октября, пятница
22.00 мск. «Арсенал» — «Астон Вилла»
23 октября, суббота
17.00. «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»
17.00. «Лидс» — «Вулверхэмптон»
17.00. «Саутгемптон» — «Бернли»
19.30. «Брайтон» — «Манчестер Сити»
24 октября, воскресенье
16.00. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»
18.30. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Видеотрансляции матчей АПЛ можно смотреть на платформе Okko Спорт
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