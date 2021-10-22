Чемпионат Англии, расписание матчей 9-го тура АПЛ, «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» и другие встречи

Все матчи 9-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем», «Вест Хэм» против «Тоттенхэма» и другие встречи.

22 октября, пятница

22.00 мск. «Арсенал» — «Астон Вилла»

23 октября, суббота

14.30. «Челси» — «Норвич»

17.00. «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»

17.00. «Эвертон» — «Уотфорд»

17.00. «Лидс» — «Вулверхэмптон»

17.00. «Саутгемптон» — «Бернли»

19.30. «Брайтон» — «Манчестер Сити»

24 октября, воскресенье

16.00. «Брентфорд» — «Лестер»

16.00. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»

18.30. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

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