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Чемпионат Англии, расписание матчей 9-го тура АПЛ, «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» и другие встречи

11:00
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Все матчи 9-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем», «Вест Хэм» против «Тоттенхэма» и другие встречи.

22 октября, пятница

22.00 мск. «Арсенал» — «Астон Вилла»

Арсенал — Астон Вилла

23 октября, суббота

14.30. «Челси» — «Норвич»

Челси — Норвич

17.00. «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»

Кристал Пэлас — Ньюкасл Юнайтед

17.00. «Эвертон» — «Уотфорд»

Эвертон — Уотфорд

17.00. «Лидс» — «Вулверхэмптон»

Лидс — Вулверхэмптон

17.00. «Саутгемптон» — «Бернли»

Саутгемптон — Бернли

19.30. «Брайтон» — «Манчестер Сити»

Брайтон & Хоув — Манчестер Сити

24 октября, воскресенье

16.00. «Брентфорд» — «Лестер»

Брентфорд — Лестер

16.00. «Вест Хэм» — «Тоттенхэм»

Вест Хэм — Тоттенхэм

18.30. «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Видеотрансляции матчей АПЛ можно смотреть на платформе Okko Спорт

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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