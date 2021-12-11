Гвардиола назвал заслуженной победу «Манчестер Сити» в матче с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Вулверхэмптоном» в матче 16-го тура чемпионата Англии (1:0).
«Они очень хорошо защищались. В прошлом сезоне нам было непросто в матче с ними, но сегодня мы проявили терпение и заслуженно победили. Хорошо сыграли. 10 игроков «Вулверхэмптона» стояли в штрафной. Было тяжело, сегодня мы упустили некоторые моменты, но выиграли», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.
«Манчестер Сити» набрал 38 очков. Команда лидирует в турнирной таблице АПЛ.
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