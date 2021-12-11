Артета рад победе «Арсенала» над «Саутгемптоном»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Саутгемптоном» в матче 16-го тура чемпионата Англии (3:0).
«Первые 15 минут мы играли нервно, но потом взяли игру в свои руки. После такого начала мы поймали ритм, забили отличный гол и начали доминировать. Я очень рад, что мы победили», — приводит слова Артеты Football.London.
«Арсенал» набрал 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football.london/arsenal-fc/fixtures-results/arsenal-press-conference-live-mikel-22434953
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю