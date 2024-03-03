Гвардиола назвал Бруну Фернандеша особенным футболистом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об игре капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша.

«Особенный футболист. Восхищаюсь его стабильностью в каждом матче. Когда мяч у этого парня, всегда может что-то произойти. Действительно важный футболист. Принципиально ли нейтрализовать Фернандеша? Да, конечно. Так было всегда. Он всегда может что-то создать», — цитирует Гвардиолу City Xtra.

В текущем сезоне Фернандеш провел 35 матчей, забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.

Контракт 29-летнего португальца с «МЮ» рассчитан до лета 2029 года. Его трансферная стоимость — 70 миллионов евро.