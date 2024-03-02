«Астон Вилла» вырвала победу над «Лутоном»

«Астон Вилла» на выезде победила «Лутон Таун» в матче 27-го тура АПЛ — 3:2.

Бирмингемцы после первого тайма вели со счетом 2:0 благодаря дублю Олли Уоткинса. Во второй половине встречи хозяева отыгрались после голов Тахита Чонга и Карлтона Морриса.

На 89-й минуте результативный удар Люка Диня принес гостям победу.

«Астон Вилла» одержала 3-ю победу в АПЛ подряд. Команда Унаи Эмери набрала 55 очков и занимает 4-е место в таблице АПЛ.

«Лутон» потерпел 4-е поражение в АПЛ подряд — 20 очков и 18-я строчка.