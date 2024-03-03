Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» покажет, что может выиграть матч против «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что команда способна одержать победу над «Манчестер Сити» в 27-м туре АПЛ.

«Мы должны показать амбиции. Мы хотим быть лучшими. Но в то же время мы осознаем, где находимся сейчас. Мы видели, что моментами мы с «Ман Сити» идем наравне, поэтому у нас есть вера. Нужно использовать эти моменты. Мы должны доказывать в каждой игре. Думаю, с той командой, что у нас есть, мы можем противостоять «Манчестер Сити». Недавняя история это показывает. Я испытываю к ним большое уважение, но не то уважение, из-за которого думаешь, что выиграть невозможно. Напротив, мы покажем, что можем выиграть этот матч», — приводит The Guardian слова тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет против «Манчестер Сити» в воскресенье, 3 марта. Начало матча — в 18.30 по московскому времени.

На данный момент «красные дьяволы» с 44 очками располагаются на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Горожане с 59 баллами идут вторыми.