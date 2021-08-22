Гринвуд вышел на четвертое место в истории английской премьер-лиги по количеству голов для игроков-тинейджеров
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд отличился в матче 2-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона».
Теперь 19-летний форвард занимает четвертое место в истории АПЛ по количеству голов для игроков-тинейджеров (в возрасте до 20 лет). У него на счету 19 голов. Больше Гринвуда забивали Уэйн Руни (30 голов), Робби Фаулер (35) и Майкл Оуэн (40).
Также Гринвуд стал четвертым тинейджером в истории лиги, который забивал в первых двух турах нового сезона. До него последний раз такого результата добивался в 2000 году Алан Смит в составе «Лидса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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