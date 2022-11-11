Конте заявил, что пока не обсуждал с руководством «Тоттенхэма» планы на зимнее трансферное окно

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что пока не обсуждал с клубом планы на зимнее трансферное окно.

«Если честно, пока что мы не разговаривали. Но, несомненно, будет правильно провести встречу с клубом после первой части сезона, чтобы обсудить позитивные и негативные моменты, а также способы стать лучше. А затем станет видно, что мы можем сделать.

Нам нужно поговорить с клубом и принять лучшее решение. Это непросто, потому что другие команды тоже стремятся стать лучше.

У нас только одна цель — прибавить на поле и за его пределами, находя лучшее решение в каждой ситуации. До сих пор у нас была только эта цель», — цитирует Конте Sky Sports.

Лондонская команда занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков в 14 матчах.