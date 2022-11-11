Клопп дисквалифицирован на одну игру за выкрики в адрес судьи матча с «Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дисквалифицирован на один матч по итогам матча с «Манчестер Сити» (1:0), сообщает The Athletic.

Тренер получил удаление в конце матча с «Сити» за свою гневную реакцию на эпизод, в котором, по мнению Клоппа, арбитр должен был назначить опасный штрафной в пользу «Ливерпуля» за фол против нападающего Мохамеда Салаха.

Немецкий специалист был оштрафован за 34 тысячи долларов за неподабающее поведение в адрес арбитров встречи. В FA считают, что данное наказание является слишком мягким.

После 13 туров «Ливерпуль» набрал 19 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги.