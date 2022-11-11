Семья 16-летнего вундеркинда из «Палмейраса» посетила стадион и базу «Челси»

«Челси» ведет переговоры о покупке юного нападающего «Палмейраса» Эндрика, сообщает Sky Sports.

16-летний Эндрик считается одним из самых ярких талантов в мировом футболе и вызывает интерес у клубов вроде «Реала», ПСЖ, «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Однако «Челси» делает все возможное, чтобы опередить конкурентов. Приехавшая на переговоры в Лондон семья Эндрика даже смогла поселиться на тренировочной базе «синих» в Кобхэме.

«Челси» также приставил к семье Эндрика бразильского защитника Тиагу Силву, а отец вундеркинда Дуглас посетил стадион «Стэмфорд Бридж».

В прошлом месяце Эндрик стал самым молодым игроком, когда-либо сыгравшим за «Палмейрас», с тех пор успев отметиться тремя голами за первую команду.