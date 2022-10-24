Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 06:59

Конте о поражении «Ньюкаслу»: «После матча с «МЮ» мы заслужили поражение, но тут мы играли очень хорошо»

Конте доволен игрой «Тоттенхэма» в матче с «Ньюкаслом»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

«Я очень разочарован, потому что в матче против «МЮ», я думаю, мы заслужили поражение. После игры я сказал [игрокам], что соперник заслужил победу, потому что играл лучше нас.

Сегодня мы начали очень хорошо, вратарь «Ньюкасла» сделал два потрясающих сейва, и мы создали моменты, чтобы выйти вперед. Когда мы пропустили — уверенность, конечно, упала.

В такой игре вы рискуете потерять голову и перестать быть командой. Вместо этого мы продолжали быть коллективом и пытались оказывать большое давление, но до конца [этого сделать] не получилось», — цитирует Конте пресс-служба клуба.

«Тоттенхэм» проиграл второй матч подряд и занимает третье место в АПЛ (23 очка). В следующем туре комнада сыграет на выезде с «Борнмутом» 29 октября.

Антонио Конте
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
Головина затмил экс-футболист РПЛ. «Монако» эпично проиграл, ведя в счете
Эксперт рассказал о способности боевых дельфинов охранять Севастопольскую бухту
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Хаверцу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
14
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
15
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
16
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
17
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 14:30
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 0
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 3 : 0
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 1
22.10 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 4 : 0
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 2 : 3
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 1
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 0 : 4
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
24.10 22:00
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 9 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 10 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости