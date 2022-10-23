«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Хаверцу

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

Как сообщает Goal со ссылкой на CaughtOffside, «Сити» заинтересован в немецком футболисте, несмотря на его трудности в лондонской команде.

23-летний полузащитник перешел в «Челси» в 2020 году из «Байера». Контракт рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне Хаверц сыграл 14 матчей в составе лондонской команды и забил 2 гола.