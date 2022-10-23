«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Хаверцу
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Как сообщает Goal со ссылкой на CaughtOffside, «Сити» заинтересован в немецком футболисте, несмотря на его трудности в лондонской команде.
23-летний полузащитник перешел в «Челси» в 2020 году из «Байера». Контракт рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезоне Хаверц сыграл 14 матчей в составе лондонской команды и забил 2 гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|8
|2
|1
|36-11
|26
|
3
|Тоттенхэм
|12
|7
|2
|3
|23-14
|23
|
4
|Ньюкасл
|12
|5
|6
|1
|20-10
|21
|
5
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|
6
|МЮ
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|
7
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|22-22
|18
|
8
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|
9
|Брайтон
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|
10
|Брентфорд
|12
|3
|5
|4
|18-21
|14
|
11
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|
12
|Борнмут
|11
|3
|4
|4
|10-23
|13
|
13
|Кр. Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|
14
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11-16
|12
|
15
|Саутгемптон
|12
|3
|3
|6
|11-19
|12
|
16
|Лестер
|12
|3
|2
|7
|21-24
|11
|
17
|Вест Хэм
|11
|3
|2
|6
|9-12
|11
|
18
|Лидс
|11
|2
|3
|6
|13-18
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5-18
|9
|
20
|Нот. Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.10
|14:30
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|3 : 0
|22.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|3 : 1
|22.10
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.10
|16:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|4 : 0
|23.10
|16:00
|
Лидс – Фулхэм
|2 : 3
|23.10
|16:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 1
|23.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|0 : 4
|23.10
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|1 : 2
|24.10
|22:00
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|9
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|5
|
|
Алекс Ивоби
Эвертон
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|1
|
|
Эмерсон Роял
Тоттенхэм Хотспур
|9
|1
|1
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|10
|1
|1
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