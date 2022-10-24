Скоулз прокомментировал конфликт Роналду с «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал, что думает о ситуации форварда Криштиану Роналду.

«Не думаю, что из-за Роналду у команды будут лишние проблемы. Криштиану — профи своего дела. Если он извинится, то вернется в состав.

Сочувствую тренерам «МЮ», которые сталкиваются с проблемами из-за звездных игроков. До этого был Погба, теперь Роналду», — цитирует Скоулза Give me Sport.