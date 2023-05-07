Тен Хаг — о матче с «Вест Хэмом»: «Нам понадобится много энергии и хороший план на игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 35-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

«Нам понадобится много энергии и хороший план на игру, — цитирует пресс-служба клуба тен Хага. — Мы должны выложиться на 100 процентов. Топ-игрокам нравится решать сложные задачи, но это требует энергии. Это наша работа, это наша ответственность. Мы должны принять прошлое поражение и отложить его в сторону. Я уверен, что мы справимся».

«МЮ» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. «Вест Хэм» располагается на 15-й строчке — 34 очка.

Матч «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 7 мая. Начало встречи — 21.00 мск.