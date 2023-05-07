Лэмпард: «Тиагу Силва — отличный ориентир для молодых защитников»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о защитнике Тиагу Силве.

«Тиагу заслуживает похвалы во всех аспектах. Он классный, блестящий игрок. Об этом говорит его карьера, — цитирует Goal Лэмпарда. — Он блестяще работает над собой. У него также отличный ум и менталитет победителя, так что в последнее время он немного страдал, потому что он чувствует это. Он отличный ориентир для молодых центральных защитников, которые есть в нашей команде. Опять же, не могу сказать ничего, кроме похвалы Тиагу во всех аспектах».

Силва с 2020 года выступает за «Челси». Срок контракта 38-летнего бразильца с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне защитник сыграл в 32 матчах во всех турнирах, отметился двумя голевыми передачами и получил две желтые карточки.