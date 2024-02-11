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11 февраля, 23:50

Тен Хаг — о матче с «Астон Виллой»: «Для нас это важнейшая победа»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил победу команды над «Астон Виллой» в матче 24-го тура АПЛ (2:1).

«Это было грандиозно. Для нас это важнейшая победа. Мы достигли своей цели, и мне понравилось то, как мы это сделали. Особенно в сегодняшнем матче я бы выделил первые 20 минут, когда мы контролировали игру. Игра была очень интенсивной, футболисты начали уставать под конец. До самого окончания не было ясности — все могло завершиться в пользу любой команды, но нам удалось победить благодаря нашему характеру. И думаю, замены тоже оказали влияние», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Манчестер Юнайтед» (41 очко) одержал четвертую подряд победу во всех турнирах и занимает шестое место в АПЛ. 18 февраля «красные дьяволы» сыграют против «Лутона».

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/erik-ten-hag-reacts-following-aston-villa-v-man-utd-in-the-premier-league-11-february-2024
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 24 16 6 2 55-23 54
2
 Ман. Сити 23 16 4 3 56-25 52
3
 Арсенал 24 16 4 4 53-22 52
4
 Тоттенхэм 24 14 5 5 51-36 47
5
 Астон Вилла 24 14 4 6 50-32 46
6
 МЮ 24 13 2 9 33-33 41
7
 Ньюкасл 24 11 3 10 51-39 36
8
 Вест Хэм 24 10 6 8 36-42 36
9
 Брайтон 24 9 8 7 43-40 35
10
 Вулверхэмптон 24 9 5 10 37-39 32
11
 Челси 23 9 4 10 38-39 31
12
 Фулхэм 24 8 5 11 33-39 29
13
 Борнмут 23 7 6 10 31-44 27
14
 Брентфорд 23 7 4 12 34-39 25
15
 Кр. Пэлас 23 6 6 11 26-40 24
16
 Нот. Форест 24 5 6 13 30-44 21
17
 Лутон Таун 23 5 5 13 33-45 20
18
 Эвертон 24 8 5 11 26-32 19
19
 Бернли 24 3 4 17 25-50 13
20
 Шеффилд Юн. 24 3 4 17 22-60 13
Результаты / календарь
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38 тур
10.02 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 2 : 0
10.02 18:00
Фулхэм – Борнмут
 3 : 1
10.02 18:00
Ливерпуль – Бернли
 3 : 1
10.02 18:00
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
 1 : 3
10.02 18:00
Тоттенхэм – Брайтон
 2 : 1
10.02 18:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 0 : 2
10.02 20:30
Нот. Форест – Ньюкасл
 2 : 3
11.02 17:00
Вест Хэм – Арсенал
 0 : 6
11.02 19:30
Астон Вилла – МЮ
 1 : 2
12.02 23:00
Кр. Пэлас – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 16 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 20 1 7
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