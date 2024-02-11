Тен Хаг — о матче с «Астон Виллой»: «Для нас это важнейшая победа»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил победу команды над «Астон Виллой» в матче 24-го тура АПЛ (2:1).

«Это было грандиозно. Для нас это важнейшая победа. Мы достигли своей цели, и мне понравилось то, как мы это сделали. Особенно в сегодняшнем матче я бы выделил первые 20 минут, когда мы контролировали игру. Игра была очень интенсивной, футболисты начали уставать под конец. До самого окончания не было ясности — все могло завершиться в пользу любой команды, но нам удалось победить благодаря нашему характеру. И думаю, замены тоже оказали влияние», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Манчестер Юнайтед» (41 очко) одержал четвертую подряд победу во всех турнирах и занимает шестое место в АПЛ. 18 февраля «красные дьяволы» сыграют против «Лутона».