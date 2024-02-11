«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу», Хойлунд забил в пятом матче подряд

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 24-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 17-й минуте открыл форвард манкунианцев Расмус Хойлунд. Датчанин забил в пятом матче кряду. Хозяева отыгрались благодаря голу Дугласа Луиса на 67-й минуте.

Победу команде Эрика тен Хага принес Скотт Мактоминей. Шотландец, вышедший на замену во втором тайме, забил на 86-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» (41 очко) одержал четвертую подряд победу во всех турнирах и занимает шестое место в АПЛ. «Астон Вилла» (46) идет пятой в турнирной таблице.