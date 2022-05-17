Тен Хаг не будет вмешиваться в работу Рангника перед матчем с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет вмешиваться в работу немецкого специалиста Ральфу Рангнику во время его последней недели в качестве временного тренера английского клуба, сообщает ESPN.

По информации источника, 52-летний нидерландец хочет начать работу по формированию команды и планированию летнего туру по Австралии и Таиланду.

При этом, тренер не будет влиять на работу с первой командой до матча 38-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас».

Отмечается, что до этой встречи тен Хаг планирует работать удаленно в Нидерландах.

Игра «Манчестер Юнайтед» с «Кристал Пэлас» состоится в воскресенье, 22 мая. Победа гарантирует манкунианцам шестое место в АПЛ и попадание в Лигу Европы.