Фердинанд: «Уверен, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед». Он поможет тен Хагу перезапустить клубную культуру»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о будущем нападающего Криштиану Роналду в английском клубе.

«Я на 100 процентов уверен, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фердинанда Daily Mail. — Он будет оказывать влияние на партнеров, на молодых футболистов и поможет тен Хагу перезапустить клубную культуру. Новый тренер будет реализовывать свои идеи через конкретных игроков, и Криштиану будет одним из них по очевидным причинам. Это его самоотверженность, усердие и характер».

По словам экс-защитника, Эрику тен Хагу необходимо предоставить на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Важной частью процесса является то, что тен Хаг будет прокладывать курс, а игроки должны следовать за ним. Он захочет перезапустить клубную культуру, и ему понадобятся помощники в раздевалке. Я всегда говорил об этом. Так было, когда я сам играл за «Манчестер Юнайтед», — сказал он.

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 38 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

21 апреля «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании трехлетнего контракта с 52-летним нидерландцем.