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Сегодня, 09:27

Фердинанд: «Уверен, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед». Он поможет тен Хагу перезапустить клубную культуру»

Фердинанд уверен, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о будущем нападающего Криштиану Роналду в английском клубе.

«Я на 100 процентов уверен, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фердинанда Daily Mail. — Он будет оказывать влияние на партнеров, на молодых футболистов и поможет тен Хагу перезапустить клубную культуру. Новый тренер будет реализовывать свои идеи через конкретных игроков, и Криштиану будет одним из них по очевидным причинам. Это его самоотверженность, усердие и характер».

По словам экс-защитника, Эрику тен Хагу необходимо предоставить на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Важной частью процесса является то, что тен Хаг будет прокладывать курс, а игроки должны следовать за ним. Он захочет перезапустить клубную культуру, и ему понадобятся помощники в раздевалке. Я всегда говорил об этом. Так было, когда я сам играл за «Манчестер Юнайтед», — сказал он.

В нынешнем сезоне 37-летний португалец забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 38 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

21 апреля «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании трехлетнего контракта с 52-летним нидерландцем.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10822697/Rio-Ferdinand-claims-Cristiano-Ronaldo-100-cent-Manchester-United-season.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Криштиану Роналду
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
10
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Кр. Пэлас 36 10 15 11 47-43 45
14
 Астон Вилла 36 13 5 18 49-50 44
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 36 10 6 20 39-59 36
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
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38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 1 : 0
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 2 : 2
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 1 : 1
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 1 : 1
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 1 : 5
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 2 : 3
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 2 : 0
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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