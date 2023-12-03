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Гвардиола — о матче с «Тоттенхэмом»: «Сити» был так близок к победе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (3:3) в матче 14-го тура АПЛ.

«Мы были так близки к победе. С «Челси» было так же, выигрывали 4:3, а потом назначили ненужный пенальти, с «Ливерпулем» тоже было много моментов, но мы их не реализовали. Мы играли хорошо, но, к сожалению, не смогли победить. В футболе иногда случаются ошибки», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» третий матч подряд сыграл вничью. Команда с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. 6 декабря «горожане» встретятся с «Астон Виллой».

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 14 9 3 2 36-16 30
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Тоттенхэм 14 8 3 3 28-20 27
6
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
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35 тур
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37 тур
38 тур
2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 1
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 3 : 1
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 5 : 0
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 0 : 1
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 0
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 2
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 3 : 2
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 4 : 3
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 1 : 1
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 3 : 3
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 13 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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