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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче с шестью голами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 14-го тура АПЛ — 3:3.

Лондонцы уступали до 90-й минуты, но сумели отыграться благодаря голу Деяна Кулушевски. Еще по одному мячу за гостей забили Сон Хын Мин (6-я минута) и Джованни Ло Чельсо (69-я).

За «горожан» отличились Фил Фоден (31-я минута) и Джек Грилиш (81-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Сон (9-я).

«Манчестер Сити» (30 очков) по итогам тура опустился на третье место в АПЛ. «Тоттенхэм» (27 очков) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:3
Тоттенхэм

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 10 3 1 29-11 33
2
 Ливерпуль 14 9 4 1 32-14 31
3
 Ман. Сити 13 9 2 2 33-13 29
4
 Астон Вилла 14 9 2 3 33-20 29
5
 Ньюкасл 14 8 2 4 32-14 26
6
 Тоттенхэм 13 8 2 3 25-17 26
7
 МЮ 14 8 0 6 16-17 24
8
 Брайтон 14 6 4 4 30-26 22
9
 Вест Хэм 14 6 3 5 24-24 21
10
 Челси 14 5 4 5 25-22 19
11
 Брентфорд 14 5 4 5 22-19 19
12
 Кр. Пэлас 14 4 4 6 14-19 16
13
 Вулверхэмптон 14 4 3 7 19-25 15
14
 Фулхэм 14 4 3 7 16-26 15
15
 Нот. Форест 14 3 4 7 16-22 13
16
 Борнмут 14 3 4 7 16-30 13
17
 Лутон Таун 14 2 3 9 13-26 9
18
 Эвертон 14 5 2 7 15-20 7
19
 Бернли 14 2 1 11 15-32 7
20
 Шеффилд Юн. 14 1 2 11 11-39 5
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2.12 18:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 1
2.12 18:00
Брентфорд – Лутон Таун
 3 : 1
2.12 18:00
Бернли – Шеффилд Юн.
 5 : 0
2.12 20:30
Нот. Форест – Эвертон
 0 : 1
2.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 0
3.12 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 2 : 2
3.12 17:00
Челси – Брайтон
 3 : 2
3.12 17:00
Ливерпуль – Фулхэм
 4 : 3
3.12 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 1 : 1
3.12 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
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Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 13 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 11 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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