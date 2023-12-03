«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче с шестью голами

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 14-го тура АПЛ — 3:3.

Лондонцы уступали до 90-й минуты, но сумели отыграться благодаря голу Деяна Кулушевски. Еще по одному мячу за гостей забили Сон Хын Мин (6-я минута) и Джованни Ло Чельсо (69-я).

За «горожан» отличились Фил Фоден (31-я минута) и Джек Грилиш (81-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Сон (9-я).

«Манчестер Сити» (30 очков) по итогам тура опустился на третье место в АПЛ. «Тоттенхэм» (27 очков) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.