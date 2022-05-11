Гвардиола о критике «Сити» за большие расходы: «А «Ливерпуль» и «МЮ» в 70-80-е? Они тратили больше денег, чем другие»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику клуба за большие расходы на трансферы.

«Для людей есть только деньги, — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News. — Я точно знаю, что мы здесь работаем. Хорошо, не надо отдавать мне должное, но дайте нам отдать должное самим себе, игрокам, тренерам. Слушайте, а «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»в 70-80-е? Они тратили больше денег, чем другие. Хотя те деньги совершенно другие по сравнению с нынешними«.

По словам тренера, он хочет изменить это восприятие «Манчестер Сити».

«Я хочу изменить это, но это не изменится очень долго, такова реальность. Единственный способ изменить восприятие — хорошо играть», — сказал он.

Напомним, что вчера, 10 мая, «Манчестер Сити» объявил о подписании нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна за 75 миллионов евро.