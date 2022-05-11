Триппьер: «Ничего не происходит за один день. «Ньюкаслу» может потребоваться около пяти лет, чтобы догнать топ-клубы»

Защитник «Ньюкасла» Триппьер заявил, что его команде нужно около пяти лет для выхода на уровень топ-клубов

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер заявил, что его команде нужно около пяти лет для выхода на уровень топ-клубов.

«Не думаю, что у «Ньюкасла» все будет по примеру «Манчестер Сити». Я был в «Манчестер Сити», когда у клуба сменился владелец, мне пришлось уйти, чтобы получать игровое время. Ничего не происходит за один день. «Ньюкаслу» может потребоваться пять-шесть лет, чтобы догнать остальных, но нужно сохранять спокойствие.

Руководство делает шаги в правильном направлении, это единственное, что можно сделать, нельзя просто взять и начать палить изо всех орудий. Нужно делать правильные шаги, чтобы продвигать клуб вперед, в «Ньюкасле» сейчас занимаются именно этим», — приводит Chronicle Live слова Триппьера.

«Ньюкасл» с 43 очками в 36 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В октябре 2021 года инвестиционный фонд из Саудовской Аравии купил клуб у бывшего владельца Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.